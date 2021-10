Jutro hladno, tokom dana sunčano: Temperatura do 17 stepeni, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Blic pre 8 sati

U Srbiji danas jutro hladno, ponegde magla i slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistocni. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. I u Beogradu hladno jutro, na širem području grada magla i prizemni mraz, a u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistocni. Najniža temperatura od 1 do 3, najviša dnevna oko 15 stepeni. Izgledi vremena za sedam dana - do 4. novembra: Pretežno sunčano, samo u Negotinskoj Krajini oblačno i tmurno. U košavskom području vetrovito