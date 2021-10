Magla i slab mraz tokom jutra, kakvo će vreme biti do kraja sedmice

RTS pre 36 minuta

Vreme bez vetra i ujutru će usloviti maglu i slab mraz. Nekoliko stepeni toplije nego u sredu, pa će moći da se uživa u prijatnom jesenjem vremenu.

Poslednji četvrtak u oktobru počeće hladnim jutrom, uz slab mraz. Po pojedinim kotlinama magla će se zadržati i tokom prepodneva, pa RHMZ upozorava da bi vidljivost mogla da bude i ispod 200 metara. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 14 do 17 stepeni. Slične vremenske prilike zadržaće se sve do kraja nedelje. U ponedeljak pretežno sunčano. U košavskom području vetrovito. Od utorka