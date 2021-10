"Kovid propusnice 24 sata, pa nek se okuplja ko hoće i gde hoće" Kon: Nisam ja ljut na nevakcinisane, meni su oni najvažnji, ja sam najzabrinutiji za njih

Blic pre 2 sata

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da je jedini neprijatelj virus i da je kovid 19 zlikovac.

On je to poručio i onima koji su protiv kovid propusnica i koji su nezadovoljni odlukama Kriznog štaba. - Ti koji se bore protiv kovid propusnica su u grešci, treba da znaju da su u krivu - rekao je on. Povodom protesta građana pred njegovim stanom, kaže da se izvinjava svojoj porodici koja mora to da trpi. - To su zavedeni ljudi, koji zasnivaju svoje stavove na izmišljotinama, koje nemaju korena istine, dok 60 ljudi umire dnevno - rekao je Kon. Kon je rekao da