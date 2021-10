Lončar: Jesenji raspust će najverovatnije biti produžen i trajaće 9 dana

Nova pre 30 minuta | Autor:Tanjug

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će jesenji raspust u školama biti produžen, čime će se prekinuti lanac prenosa koronavirusa u tim obrazovnim ustanovama. „Deca treba da imaju raspust tri dana, plus vikend, ali spojićemo tu nedelju najverovatnije i to će biti ukupno devet dana“, rekao je Lončar odgovarajući na pitanja novinara u Pančevu. Naveo je da se to radilo i ranije da se prekine i lanac sezonskog gripa i da je to tada davalo rezultate, te