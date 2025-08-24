Predsednik Vučić danas predstavlja nove ekonomske mere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće paket novih ekonomskih mera u 11 sati u Palati "Srbija". Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene, a primena će početi od 1. septembra, najavio je Vučić.

Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg skupa protiv blokada u Ubu, izjavio je da će građani mere osetiti u svojim novčanicima, te da će se odnositi na sve proizvode, pre svega prehrambene i proizvode za kućnu higijenu, ali i na mogućnost dobijanja kredita po nižim kamatama. Najavio je i da je planiran drugi nivo ekonomskih mera, kao i da se "priprema još nešto" za sredinu septembra. "Neko je rekao da su ovo delimično socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske