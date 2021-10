Od 1. januara porez za automobile prema godištu, umesto po kubikaži

Kamatica pre 3 sata | Tanjug

„Zajedno sa predlogom budžeta za 2022. godinu pred vama će biti predlozi izmene Zakona o imovini i prenosu apsolutnih prava, čime ćemo predložiti kako da rešmo ovaj problem, jer smo imali mnogo komentara građana i drugih kojima postojeće rešenje nije logično“, rekao je Mali u četvrtak u Skupštini Srbije.

On je tako odgovorio na poslaničko pitanje da li može da se prilikom oporezivanja vozila primenjuje pravedniji model umesto postojećeg zbog koga se dešava da visina poreza prevazilazi tržišnu vrednost vozila, pošto se porez naplaćuje po zapremini motora. „Samo zakonsko rešenje omogućiće da se postupak završi mnogo brže i jednostavnije. Taj će problem biti rešen do kraja godine i od 1. januara 2022. ćemo početi da primenjujemo to rešenje“, rekao je Mali.