Mediji: Zapaljen automobil supruge gradonačelnika Zaječara ispred zgrade u kojoj žive

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić saopštio je danas da je automobil njegove supruge, koji on koristi, zapaljen na ulazu u zgradu u kojoj žive.

Kako je preneo Glas Zaječara, to se dogodilo oko 1.30 noćas a Ničić je naveo da to nije prvi put i da "sam čin više govori o izvršiocu i, eventualnim, nalogodavcima nego o bilo čemu drugom". "Jadno, bedno i nadasve neljudski čin vredan prezira i gađenja. Jedini strah mi je bio da eventualna eksplozija auta ne ugrozi stanare zgrade u kojoj živimo ali na sreću, najviše zahvaljujući ljudima iz PU Zaječar i vatrogascima, to je izbegnuto", naglasio je on. Ničić je rekao