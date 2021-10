Ministar prosvete: Za sada bez odluke o prelasku svih škola na onlajn rad u Srbiji

Slobodna Evropa pre 4 sati

Ministar prosvete Srbije Branko Ružić izjavio je u petak, 29. oktobra, da za sada nije doneta odluka o tome da se pređe na onlajn nastavu u celoj zemlji, kao i da će produžetak jesenjeg raspusta biti razmatran na sednici Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sledeće nedelje.

Ružić je u izjavi za javni servis Radio-televizija Srbije (RTS) rekao da situacija u obrazovnom sistemu Srbije nije alarmantna, s obzirom na to da je, kako je preneo, korona virusom zaraženo približno 5.000 dece školskog uzrasta, od šest do 18 godina, što je 0,6 odsto od ukupnog broja dece u školama. "Što se tiče obrazovnog sistema, i dalje tvrdim da situacija po brojevima uopšte nije alaramantna, ali je tačno da dolazi do većeg broja obolevanja kod dece i prijema