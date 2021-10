Stanojević iskren: ‘Raduje me poraz Zvezde, ali ni mi nećemo sve pobediti! (video)

Hot sport pre 1 sat | Vukašin Cvetković

Partizan ima sve u svojim rukama! Uoči duela 15. kola Superlige Srbije između Partizana i Čukaričkog za medije je govorio Aleksandar Stanojević. ‘Prirodno je da nam znači kada Zvezda ne pobedi, kao što i njima ne znači kada mi ne pobedimo.

Njihov kiks nam daje još jedan impuls da idemo još jače. Ali, ne može da se dobije svaka utakmica. Nemoguće je. Mi nećemo pobediti sve do kraja, to je nemoguće. Samo što uvek kažem igračima da možemo da izgubimo, ali samo na određene načine. Može da se izgubi i izgubiće se da li zbog terena, vremena, umora, protivnika, ali naša energija mora da bude na maksimumu, da uđemo u meč tako da svi to vide, osete. Mi se ne opuštamo, ja sam uvek obazriv, poštujemo svakog