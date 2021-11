Bajden kritikovao odnos Kine i Rusije prema borbi protiv klimatskih promena

Danas pre 6 sati | Beta- AP

Predsednik SAD Džozef Bajden kritikovao je večeras Kinu i Rusiju da ne doprinose u dovoljnoj meri borbi protiv klimatskih promena.

Bajden je rekao da je „razočaravajuće“ što se Rusija i Kina nisu obavezale na konkretne poteze u borbi protiv klimatskih promena uoči konferencije UN o tom pitanju koja traje od danas do 12. novembra u Glazgovu. „Razočaranje se odnosi na činjenicu da Rusija i Kina suštinski nisu preuzele nikakve obaveze u borbi protiv klimatskih promena. I to je razlog zašto ljudi treba da budu razočarani. I za mene je to razočaravajuće“, kazao je Bajden. On je naveo da je na