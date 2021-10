Bajden razočaran u Rusiju i Kinu: Nisu prihvatili obavezu u borbi sa klimatskim promenama

Večernje novosti pre 47 minuta | Tanjug

Foto Tanjug/AP On je na konferenciji za novinare na kraju samita precizirao da se njegovo razočaranje odnosi na činjenicu da Rusija i Kina u suštini nisu prihvatile bilo kakvu obavezu u borbi sa klimatskim promenama, prenosi CNN.

On je izrazio razočaranje što se lideri dva velika zagađivača kao što su Rusija i Kina nisu pojavili na samitu. -Meni je to razočaravajuće, ali ono što smo uradili je da smo usvojili mnogo stvari kako bismo okončali finansiranje proizvodnje električne energije na ugalj, rekao je Bajden. On je naglasio da je na državama da ispune obećanja. -Mislim da ćete videti da smo postigli značajan napredak i da ima još toga da se uradi, ali moraćemo da se fokusiramo na ono što