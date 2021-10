Mali: Predlog budžeta u sredu pred Vladom, do kraja novembra u parlamentu

Danas pre 2 sata | Beta

Ministar finansija Siniša Mali rekao je večeras da će predlog budžeta za 2022. u sredu biti pred Vladom Srbije a do kraja novembra pred poslancima Skupštine Srbije.

Mali je za RTS rekao da je novi budžet razvojni i da je planiran na planiranom rastu bruto društvenog proizvoda od 4,5 odsto u idućoj godijni i deficitu od tri procenta. „Budžet za 2022. je upravo usmeren ka tome, da dalje nastavimo da rastemo“, rekao je on. Istakao je da je „projektovana stopa rasta naredne godine od 4,5 odsto.“ „Na ovih preko sedam odsto (rasta bdp) koliko očekujemo ove godine, to je ogroman rast i skok napred „, rekao je on. Prema njegovim