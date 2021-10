Ministar Mali: Budžet projektovan na rastu BDP od 4,5 odsto

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Tanjug - Budžet za 2022. je upravo usmeren ka tome da nastavimo da rastemo.

Nama je projektovana stopa rasta 4,5 odsto, dakle na ovih sedam odsto koje očekujemo do kraja ove godine, ogroman skok i ogroman rast napred - rekao je Mali za RTS. On je istakao da je planiran deficit od tri odsto, kao i dalje smanjenje javnog duga u BDP-u. - Dakle, mi smo do kraja ove godine imali udeo javnog duga 58,2 odsto, naredne godine planiramo 55,5 odsto, što dovoljno govori o odgovornosti naše ekonomske politike - dodao je on. Kako prenosi RTS predviđeno