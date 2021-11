Ostavka Zaeva će značiti ostavku cele Vlade Šta Ustav predviđa u takvim slučajevima?

Kurir pre 1 sat

Premijer Severne Makedonije i lider SDSM Zoran Zaev podneo je večeras ostavku na mesto premijera i lidera SDSM nakon neupeha njegove stranke na lokalnim izborima.

Ostavkom Zorana Zaeva na mesto premijera, cela vlada podnosi ostavku, piše Plusinfo.mk. To je predviđeno članom 93 Ustava. Prvi uslov za to je najavljena ostavka na konferenciji za novinare u nedelju da Zaev podnese u pisanoj formi predsedniku Sobranja Talatu Džaferiju. Dok se to ne desi, formalno-pravno, premijer i aktuelna vlada mogu da nastave da rade. „(...) Ostavka predsednika Vlade, njegova smrt ili trajna sprečenost u vršenju dužnosti povlači za sobom