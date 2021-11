Prolećne temperature, pa onda kiša: Danas pretežno oblačno, ali ako živite u ovim delovima Srbije spremite kišobrane

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, pre podne uglavnom suvo, po podne i noću mestimično sa kišom, uglavnom na zapadu i severu.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu uveče i noću povremeno olujni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 15 do 21 stepen. U Beogradu će biti pretežno oblačno, po podne, uveče i noću povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 8, najviša 19 stepeni. U Srbiji će u četvrtak biti toplo sa najvišom temperaturom od 16 do 24 stepena, vetrovito, u većem delu pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša,