Ronaldo doneo bod Mančesteru u nadoknadi vremena, Viljareal bolji od Jang Bojsa

Fudbaleri Atalante i Mančester junajteda odigrali su večeras nerešeno 2:2, u četvrtom kolu Grupe F Lige šampiona.

Atalanta je povela u 12. minutu golom Josipa Iličića. On je šutirao sa vrha šesnaeserca, a lopta je završila u gollu posle loše intervencije Davida De Hee. Mančester je do izjednačenja stigao u prvom minutu sudijske nadoknade golom Kristijana Ronalda, kome je odlično petom asistirao Bruno Fernandeš. Novo vođstvo Atalanti doneo je Duvan Zapata u 57. minutu. On je utrčao u šesnaesterca, ostavio iza sebe Megvajera i rutinski savladao De Heu. Konačan rezultat postavio