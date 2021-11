Tuga u Skoplju: Devojčica (16) umrla od posledica kovida, druga najmlađa žrtva korone u Severnoj Makedoniji

Blic pre 1 sat

U Infektivnoj klinici u Skoplju preminula je 16-togodišnja devojka od posledica kovida 19, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije.

Kako se navodi, mlada pacijentkinja iz tetovskog sela Siričino bila je "izuzetno težak slučaj, kiseonički zavisna i sa teškom kovid pneumonijom" i nije bila vakcinisana. - Tokom hospitalizacije je potvrđena i plućna tromboembolija. U toku lečenja dolazi do progresivnog pogoršanja respiratorne funkcije. Lečena je multidisciplinarno zbog razvijenih komplikacija, a juče je došlo do dramatičnog pogoršanja vitalnih parametara, što je dovelo do plućne embolije - navodi