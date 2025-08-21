Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Voria.gr
Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Autobus koji je prevozio 38 srpskih turista kamenovan je sinoć na auto-putu Egnatia, pre izlaza za stari auto-put Solun-Veria, prenosi Voria.

Prema prijavi podnetoj policijskim organima, napad su izvršile četiri osobe, verovatno maloletne. U napadu je oštećeno staklo autobusa, a tri osobe su povređene. Među njima je i 64-godišnji drugi vozač autobusa koji je lakše povređen i prebačen u bolnicu, odakle je otpušten nakon pružanja prve pomoći. Dvoje srpskih turista koji su takođe lakše povređeni, nisu želeli da budu prebačeni u bolnicu. Policija je sprovela istragu i privela dve osobe koje su, usled
