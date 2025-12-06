Pronađena tela dva muškarca i žene u porodičnoj kući: Najnoviji detalji tragedije u Čačku

U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više informacija o slučaju

Tela dva muškarca i jedne žene pronađena su jutros u porodičnoj kući u Čačku. Kako Telegraf.rs saznaje, policija je rano jutros primila poziv, a po dolasku na lice mesta zatekla je tri beživotna tela. Na terenu se nalazi više policijskih patrola, kao i ekipe Hitne pomoći. Prema prvim informacijama, sumnja se da je reč o ubistvu. Za sada nema više detalja o tragediji koja je potresla ovaj grad na zapadu Srbije. U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da