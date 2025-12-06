Užas u Čačku: Jezivo trostruko ubistvo u porodičnoj kući, ovo su slike sa mesta zločina (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 47 minuta
Užas u Čačku: Jezivo trostruko ubistvo u porodičnoj kući, ovo su slike sa mesta zločina (FOTO)(VIDEO)

Užas u Čačku: Jezivo trostruko ubistvo u porodičnoj kući, ovo su slike sa mesta zločina (FOTO)(VIDEO) Čačak – Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući. - Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva.

Na lice mesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznele tela, kaže za RINU jedan od očevidaca. Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći. Zvaničnih informacija o ovom događaju još uvek nema. Uskoro opširnije... 06.12.2025.
