"Ovo je prava tragedija": Komšije u šoku; Prve slike sa mesta ubistva u Čačku FOTO/VIDEO

U porodičnoj kući u Čačku gde je došlo do jezivog zločina pronađena su tri tela, prema prvim informacijama to su tela oca, majke i sina.

Nije poznato za sada da li je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo ili trostruko ubistvo. O nastradailima komšije imaju samo reči hvale. "Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vredni i pošteni ljudi. Nisu tui živeli sve vreme nego su dolazili s vremena na vreme. Koliko znamo sin im je živeo u inostrasntvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija", kaže za RINU jedan od komšija. Na licu mesta su policijske ekipe koje obezbeđuju