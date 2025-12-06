Sin pobio roditelje, pa presudio sebi: Detalji nezapamćene tragedije u Čačku

Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je reč o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.

Kako saznajemo, u porodičnoj kući pronađena su tri tela – muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi – otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predelu grudi i isečenim venama. Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su izneta tri tela – jedne ženske osobe (71) i dve muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine. „Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi