(VIDEO) Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena su u subotu ujutro u jednoj kući u Čačku, saznaje N1.

Policiji je oko 10 časova prijavljeno da su u jednoj kući zatečena tri beživotna tela, a uviđaj je u toku, rečno je za N1 u čačanskoj policiji. Obavešteno je i nadležno tužilaštvo. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u pitanju su tela muškarca starog oko 47 godina i njegovih roditelja, koji su imali oko 75 godina. Lokalni mediji su objavili da je u pitanju ubistvo.