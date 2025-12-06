(VIDEO) Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

N1 Info pre 57 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena su u subotu ujutro u jednoj kući u Čačku, saznaje N1.

Policiji je oko 10 časova prijavljeno da su u jednoj kući zatečena tri beživotna tela, a uviđaj je u toku, rečno je za N1 u čačanskoj policiji. Obavešteno je i nadležno tužilaštvo. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u pitanju su tela muškarca starog oko 47 godina i njegovih roditelja, koji su imali oko 75 godina. Lokalni mediji su objavili da je u pitanju ubistvo.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Glas Šumadije pre 52 minuta
Sin pobio roditelje, pa presudio sebi: Detalji nezapamćene tragedije u Čačku

Sin pobio roditelje, pa presudio sebi: Detalji nezapamćene tragedije u Čačku

Nova pre 12 minuta
"Bili su divni ljudi, sin je radio u inostranstvu" Ovo je kuća u kojoj su pronađena 3 tela: Ubistvo u Čačku potreslo komšiluk…

"Bili su divni ljudi, sin je radio u inostranstvu" Ovo je kuća u kojoj su pronađena 3 tela: Ubistvo u Čačku potreslo komšiluk, svi su u šoku (foto)

Blic pre 52 minuta
Majci i ocu prerezao vrat, pa sebe izbo u grudi. Novi jezivi detalji zločina u Čačku: Sin na kraju sebi iskao venu, iskrvario…

Majci i ocu prerezao vrat, pa sebe izbo u grudi. Novi jezivi detalji zločina u Čačku: Sin na kraju sebi iskao venu, iskrvario nasmrt!

Blic pre 47 minuta
Tri beživotna tela pronađena u Čačku: Uviđaj u toku

Tri beživotna tela pronađena u Čačku: Uviđaj u toku

Radio 021 pre 57 minuta
U kući pronađeno beživotno telo muškarca i njegovih roditelja, forenzičari u potrazi za dokazima

U kući pronađeno beživotno telo muškarca i njegovih roditelja, forenzičari u potrazi za dokazima

Morava info pre 22 minuta
Otac i majka pronađeni sa prerezanim vratom, a sin sa isečenim venama: Pristižu novi jezivi detalji zločina u Čačku

Otac i majka pronađeni sa prerezanim vratom, a sin sa isečenim venama: Pristižu novi jezivi detalji zločina u Čačku

Mondo pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

(VIDEO) Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

(VIDEO) Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

N1 Info pre 57 minuta
SSP: Vlast godinama odbija da femicid proglasi za posebno krivično delo

SSP: Vlast godinama odbija da femicid proglasi za posebno krivično delo

N1 Info pre 37 minuta
Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Glas Šumadije pre 52 minuta
SSP: Vlast godinama odbija da femicid proglasi za posebno krivično delo

SSP: Vlast godinama odbija da femicid proglasi za posebno krivično delo

Danas pre 33 minuta
Tragedija u Čačku: Tri tela pronađena u porodičnoj kući

Tragedija u Čačku: Tri tela pronađena u porodičnoj kući

Euronews pre 22 minuta