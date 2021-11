Slagalica, kvizovi i Srbija: Pobednik ciklusa Ivan Manić kaže da ga sad ljudi pažljivije slušaju

Danas pre 2 sata | BBC News na srpskom

Veče u Srbiji se deli na „pre“ i „posle Slagalice“ – a takvim uticajem malo šta u medijima može da se podiči.

To u razgovoru za BBC potvrđuje i Valjevac Ivan Manić, pobednik poslednjeg 143. ciklusa kviza koji traje već 28 godina. Kroz osmeh kaže da je poslednjih dana zahvaljujući televizijskom kvizu Slagalica postao „zvezda u Valjevu“. Dve epizode finala emitovane su za vikend. „Pažnja koju je to lokalno izazvalo u subotu i nedelju, to je zaista fascinantno“, kaže Manić za BBC na srpskom. Po zanimanju je nastavnik engleskog jezika i predaje u valjevskoj Medicinskoj školi