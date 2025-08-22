TOK vratilo predmet „Zvučni top“ Prvom OJT u Beogradu: Da li je time istraga faktički završena?

Jugmedia pre 39 minuta  |  JuGmedia
TOK vratilo predmet „Zvučni top“ Prvom OJT u Beogradu: Da li je time istraga faktički završena?

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vratilo je spise predmeta „Zvučni top“ Prvom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje i time završilo istragu o mogućoj upotrebi zvučnog topa nad građanima tokom protesta 15. marta ove godine.

Prvo OJT u Beogradu je već formiralo predmet u vezi sa zvučnim topom odmah nakon protesta, a tri dana kasnije su saopštili da zvučni top nije upotrebljen, ali da se nastavlja istraga o tome šta je izazvalo paniku među demonstrantima 15. marta, tako da istraga bar u tom pravcu formalno još uvek traje, piše Danas. Sa druge strane, TOK-u je podneto više krivičnih prijava protiv NN lica zbog upotrebe zvučnog topa i to za krivično delo terorizam. Međutim, TOK je nakon
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Generalni sekretar SSP pisao tužiocu Nenadu Stefanoviću

Generalni sekretar SSP pisao tužiocu Nenadu Stefanoviću

Danas pre 19 minuta
Peđa Mitrović pisao Nenadu Stefanoviću: "Politički motivisano neravnopravno postupanje"

Peđa Mitrović pisao Nenadu Stefanoviću: "Politički motivisano neravnopravno postupanje"

N1 Info pre 1 sat
Otvoreno pismo Nenadu Stefanoviću: Privodite građane, a čuvate huligane povezane sa SNS-om

Otvoreno pismo Nenadu Stefanoviću: Privodite građane, a čuvate huligane povezane sa SNS-om

Nova pre 1 sat
TOK vratilo predmet „zvučni top“ Prvom OJT – šta to znači kad je u pitanju istraga?

TOK vratilo predmet „zvučni top“ Prvom OJT – šta to znači kad je u pitanju istraga?

Nova pre 44 minuta
TOK vratilo predmet „zvučni top“ Prvom OJT - šta to znači kad je u pitanju istraga?

TOK vratilo predmet „zvučni top“ Prvom OJT - šta to znači kad je u pitanju istraga?

N1 Info pre 2 sata
TOK vratilo predmet „Zvučni top“ Prvom OJT u Beogradu: Da li je time istraga faktički završena?

TOK vratilo predmet „Zvučni top“ Prvom OJT u Beogradu: Da li je time istraga faktički završena?

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoZvučni top

Društvo, najnovije vesti »

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

N1 Info pre 39 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Naslovi.ai pre 9 minuta
SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

Beta pre 39 minuta
Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Beta pre 19 minuta
Prvi veto novog poljskog predsednika

Prvi veto novog poljskog predsednika

Beta pre 9 minuta