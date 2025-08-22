TOK vratilo predmet „zvučni top“ Prvom OJT - šta to znači kad je u pitanju istraga?

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vratilo je spise predmeta „Zvučni top“ Prvom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje i time završilo istragu o mogućoj upotrebi zvučnog topa nad građanima tokom protesta 15. marta ove godine.

Prvo OJT u Beogradu je već formiralo predmet u vezi sa zvučnim topom odmah nakon protesta, a tri dana kasnije su saopštili da zvučni top nije upotrebljen, ali da se nastavlja istraga o tome šta je izazvalo paniku među demonstrantima 15. marta, tako da istraga bar u tom pravcu formalno još uvek traje, piše Danas. Sa druge strane, TOK-u je podneto više krivičnih prijava protiv NN lica zbog upotrebe zvučnog topa i to za krivično delo terorizam. Međutim, TOK je nakon