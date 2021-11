SAD i Iran nastavljaju pregovore o nuklearnom sporazumu

Glas Amerike pre 24 minuta

VAŠINGTON — Sedma runda pregovora između SAD i Irana o nuklearnom sporazumu biće održana 29. novembra u Beču, saopštio je portparol Stejt departmenta Ned Prajs. "Američku delegaciju predvodiće specijalni izaslanik za Iran Robert Mali", rekao je Prajs.

U pregovorima, osim SAD, učestvuju i druge zemlje potpisnice nuklearnog sporazuma iz 2015. iz kojeg su SAD izašle odlukom bivšeg predsednika Donalda Trampa. I iranski nuklearni pregovarač, Ali Bageri Kani, potvrdio je na Tviteru, da se pregovori nastavljaju, a to je potvrdio i pregovarač EU Enrike Mora. "In a phone call with @enriquemora_ , we agreed to start the negotiations aiming at removal of unlawful & inhumane sanctions on 29 November in Vienna," he wrote.