Milo Đukanović kao pokvarena ploča: "Velikosrpski nacionalizam nasrnuo na Crnu Goru, ali će polomiti zube"

Foto Tanjug Đukanović je kazao da je Crna Gora pokazala da se prave vrednosti mogu braniti i iz opozicije. - Velikosrpski nacionalisti su u ovoj godini polomili zube na Crnoj Gori i tek će ih polomiti - kazao je Đukanović.

Na pitanje kako je doživeo doček crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića u Srbiji kazao da je reč o "većoj sramoti za domaćina nego za gosta". - To je nepoštovanje himne, zastave, počasne garde i Srbije same. Dozvoliti onakav čin dočekivanja visokog državnog gosta iz bilo koje zemlje, ozbiljan je faul - smatra Đukanović. On je, komentarišući situaciju u regionu, kazao da se "sva pogoršanja političkih i bezbjednosnih prilika, kao i zatvaranje evropske perspektive,