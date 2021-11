Ovo može samo Dončić: Neverovatna trojka Slovenca za pobedu Dalasa (video)

Večernje novosti pre 49 minuta | Č. V.

FOTO: AP/Tanjug Dalas je pobedio Boston sa 107:104, a upravo je fantastični bek Maveriksa pogodio trojku za trijumf, iako su čak dva igrača pokušala da ga spreče u tome.

Do kraja je ostalo 11,4 sekunde, Dončić je sve vreme imao loptu u rukama i kada je isticalo vreme podigao se i pogodio. Luka Doncic with a signature performance tonight 🔥 - 33 PTS - 9 REB - 5 AST And THIS GAME-WINNER 😱 pic.twitter.com/0yR6eRV0Ax — BasketballNews.com (@basketbllnews) November 7, 2021 Odličan meč odigrao je Slovenac - 33 poena, devet skokova i pet asistencija. Kada je na ovom nivou malo ko može da ga zaustavi i Maveriksi tada imaju mnogo veće šanse