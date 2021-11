Neverovatan koš Dončića uz zvuk sirene za pobedu (VIDEO)

Vesti online pre 4 sati | B92

Luka Dončić izveo je još jednu bravuru kojom je doneo pobedu Dalas Maveriksa protiv Boston Seltiksa 107:104.

U poslednjem napadu, pri rezultatu 104:104 čekao je do poslednje sekunde kako bi uputio fenomenalan šut i pogodio za trijumf. LUKA DONCIC EST UN GRAAAAAAND MALADE pic.twitter.com/VsNzYksJbz — Parlons NBA (@ParlonsNBA) November 7, 2021 Tom trojkom stigao je do 33 poena uz devet skokova i tri asistencije. Šut za pobedu bio je veoma težak, ali ga je slovenački reprezentativac ubacio kao da je to najnormalnija stvar. – Igrao sam sa takvim igračem ranije ovde, svi znaju