Uhapšen muškarac koji je jutros usmrtio staricu na trotoaru u Leskovcu

Jugmedia pre 1 sat | juGmedia

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su D.

M. (1982) iz ovog grada, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je jutros na trotoaru u Ulici Ilije Strele, upravljajući automobilom „pežo“ udario sedamdesetsedmogodišnju ženu koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, saopštila je leskovačka policija. Po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti