Predrag Kon objasnio ko su kandidati za četvrtu dozu vakcine

N1 Info pre 2 sata | Autor:N1 Beograd

Epidemiolog Predrag Kon je objasnio ko su kandidati za eventualnu četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa. „Treću dozu primaju oni koji su imuno kompromitovani.

Dakle, oni koji imaju obolenje koje izaziva smanjeni imuni odgovor ili su transplantirani ili su na hemodijalizi ili su pod određenim terapijama koje obaraju imunitet. To su osobe koje treba da prime treću dozu znatno ranije, 28 dana posle druge“, objasnio je Kon u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink. Posle treće doze, dodao je Kon, takve osobe imaju razmak od minimum pet meseci do četvrte. „Zato se to pominje kao četvrta doza. U stvari to je buster, pojačanje kad