Grenel demantovao Janjića: Srbija mi ništa ne plaća

Danas pre 33 minuta | FoNet

Bivši specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel demantovao je navode da mu Vlada Srbije plaća mesečno 100.000 dolara za lobiranje, prenosi Reporteri. „Nikada ne treba verovati nikome ko je rekao tako nešto.

To nije istina. Vlada Srbije mi ne plaća ni centa“, rekao je Grenel za Gazetu insajderi. On je na taj način demantovao tvrdnju srpskog političkog analitičara Dušana Janjića, koji je rekao da Srbija plaća Grenelu 100.000 dolara mesečno, prenosi Kosovo onlajn. A ko mu onda placa, posto nema besplatnog rucka? Za cije interese on tabana? Naravno da mu ne placa Srbije. Nismo ni Blera, Klintona, ni one afticke i okeanske zemlje…. To rade firme koje se posle naplate od