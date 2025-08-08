Cvejić (SRCE): Priznanje krivice kosovskom tužilaštvu – dokaz da Vučićeva politka puca po šavovima

Potpredsednik stranje Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je danas da je sporazum o priznanju krivice koji je zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Igor Popović postigao sa kosovskim specijalnim tužilaštvom, dokaz da „politika“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića puca po svim šavovima.

Cvejić je u saopštenju naveo da je priznanje krivičnog dela „podsticanje razdora i netrpeljivosti“ najpre negirano, a potom prihvaćeno, dodajući da smatra da za to „samo dva razloga mogu biti u igri“. „Ili je, u oba slučaja nesrećni, Popović shvatio da više ne može dobiti podršku od Vučićevog režima koja će ga štiti u slučaju doslednog sprovođenja sumanutih propagandističkih ideja vođe, pa je rešio da uz pomoć svog advokata pronađe najbrži put povratka na slobodu u