Macut: Sneg i led su pod kontrolom

Vreme pre 3 sata
Premijer Srbije Đuro Macut smatra da je sve pod konrolom što se tiče snežnih padavina i ledenog talasa. Mediji pričaju drugačiju priču

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je gostujući na RTS-u da je situacija u zemlji, kada je reč o snežnim padavinam i ledenom talasu, pod kontrolom. Osetljive zone u nekoliko mesta u Srbij, u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu, su, kaže, inače problematična područja u vreme pojačanih snežnih padavina tokom zime. „Mi smo stalno u kontaktu sa sektorom za vanredne situacije, koji stvarno izvanredno radi“, rekao je Macut za RTS. Naveo je da su pored pripadnika MUP-a u
