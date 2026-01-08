Kocić: Smiruje se situacija nakon sinoćnih obilnih padavina, nadležne službe u pripravnosti

Radio 021 pre 25 minuta  |  Tanjug
Kocić: Smiruje se situacija nakon sinoćnih obilnih padavina, nadležne službe u pripravnosti

Načelnik Operativnog sektora za vanredne situacije MUP-a Milan Kocić rekao je da se situacija nakon obilnih padavina koje su pogodile pojedine delove Srbije smiruje, ali da su nadležne službe još u pripravnosti.

Kocić je na televiziji K1 istakao da je sneg padao tokom čitave noći, a da je najkritičnija situacija zabeležena u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. "Imali smo nekoliko izlivanja reka. Drina se izlila u jednom delu, a postojala je i opasnost da se Lim izlije na teritoriji opštine Prijepolje. Zbog toga su naši pripadnici morali da sprovedu nekoliko evakuacija osoba koje su bile ugrožene", rekao je Kocić. On je dodao da su ovakve intervencije uobičajene za ovo doba
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kocić: Situacija se nakon sinoćnih padavina smiruje, službe još uvek u pripravnosti

Kocić: Situacija se nakon sinoćnih padavina smiruje, službe još uvek u pripravnosti

RTV pre 1 sat
Kočić: Situacija se nakon sinoćnih padavina smiruje, službe još uvek u pripravnosti

Kočić: Situacija se nakon sinoćnih padavina smiruje, službe još uvek u pripravnosti

Telegraf pre 50 minuta
Premijer Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem zbog snega, situacija pod kontrolom

Premijer Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem zbog snega, situacija pod kontrolom

N1 Info pre 2 sata
Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom

Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom

Glas Zaječara pre 2 sata
Macut: Sneg i led su pod kontrolom

Macut: Sneg i led su pod kontrolom

Vreme pre 2 sata
Ovo su posledice obilnih padavina i velikog snega: Sektor za vanredne situacije MUP-a uputio važan apel svima

Ovo su posledice obilnih padavina i velikog snega: Sektor za vanredne situacije MUP-a uputio važan apel svima

Mondo pre 1 sat
Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom

Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPrijepoljeSneg

Politika, najnovije vesti »

Operativna dozvola NIS-u produžena, sudbina kompanije i dalje neizvesna

Operativna dozvola NIS-u produžena, sudbina kompanije i dalje neizvesna

Mašina pre 15 minuta
Srbija se nije uskladila sa novim spoljnopolitičkim odlukama EU o Ukrajini, Rusiji i Venecueli

Srbija se nije uskladila sa novim spoljnopolitičkim odlukama EU o Ukrajini, Rusiji i Venecueli

N1 Info pre 5 minuta
DS: Hitno rasvetliti pokušaj paljenja vrata Katedrale u Novom Sadu

DS: Hitno rasvetliti pokušaj paljenja vrata Katedrale u Novom Sadu

Nova pre 0 minuta
Studenti u blokadi dali podršku inicijativi „Mladi Kula“ na lokalnim izborima

Studenti u blokadi dali podršku inicijativi „Mladi Kula“ na lokalnim izborima

Nedeljnik pre 0 minuta
Manojlović: Ne očekujemo da sav sneg istog trenutka bude raščišćen, ali očekujemo iskrenost

Manojlović: Ne očekujemo da sav sneg istog trenutka bude raščišćen, ali očekujemo iskrenost

Nova pre 20 minuta