Kocić: Smiruje se situacija nakon sinoćnih obilnih padavina, nadležne službe u pripravnosti

Načelnik Operativnog sektora za vanredne situacije MUP-a Milan Kocić rekao je da se situacija nakon obilnih padavina koje su pogodile pojedine delove Srbije smiruje, ali da su nadležne službe još u pripravnosti.

Kocić je na televiziji K1 istakao da je sneg padao tokom čitave noći, a da je najkritičnija situacija zabeležena u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. "Imali smo nekoliko izlivanja reka. Drina se izlila u jednom delu, a postojala je i opasnost da se Lim izlije na teritoriji opštine Prijepolje. Zbog toga su naši pripadnici morali da sprovedu nekoliko evakuacija osoba koje su bile ugrožene", rekao je Kocić. On je dodao da su ovakve intervencije uobičajene za ovo doba