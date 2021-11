Prognoza dr Tiodorovića o proslavi Nove godine vam se neće svideti: Bio sam optimista, ali to nije realno

Luftika pre 6 sati | Luftika

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović dao je ne baš optimističnu prognozu epidemiološke situacije u Srbiji tokom narednih meseci, s obzirom na to da se bliži sezona brojnih proslava. – Nema drugog načina nego da se ponašamo u skladu sa trenutnom situacijom, a to je da ne zaboravimo na oprez i na zdravlje.

Najbolje bi bilo da se u kratkom vremenu vakciniše što veći broj ljudi. I da postignemo što veći zaštitni bedem, da vakcinišemo još 30 odsto ljudi. Ali da li je to moguće, ja u to ne verujem – rekao je Tiodorović i dodao: Koronavirus u Srbiji: Kako je izgledao put od prvog do milionitog… Virus korona u Srbiji: Mogu li mere u Srbiji biti strože od kovid propusnica Virus korona u Srbiji: Mogu li mere u Srbiji biti strože od tročasovnih… – Počelo je da raste