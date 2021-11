Jokić progovorio o nokautiranju rivala, nevešto se branio VIDEO

Nova pre 1 sat | Autor:Bojan Vinulović

Nikola Jokić progovorio je o skandalu koji se dogodio na meču Denvera i Majamija, pošto je patosirao Markifa Morisa.

Po ko zna koji put, Jokić je naseo na provokacije, ali nikada ovako nasilno nije reagovao na to. Prvo ga je Moris prljavo potkačio, a onda, kada Markif nije gledao, Jokić ga je sleđa poslao na parket. Malo je nedostajalo da dođe do opšte tuče, kada je sve bilo rešeno i kada je Denveru obezbeđena pobeda tripl-dablom Jokića. Tako je Somborac upropastio sopstvenu partiju i rizikuje ozbiljnu suspenziju. U najboljem slučaju ga čeka meč pauze uz novčanu kaznu „Bio je to