Na Institutu za majku i dete petoro dece na kovid intenzivnoj nezi

RTV Novi Pazar pre 9 sati

Na intenzivnoj nezi Instituta za majku i dete leči se petoro dece koja su obolela od kovida i ona su najteži bolesnici rekao je za RTS zamenik direktora te ustanove prof. dr Vladislav Vukomanović.

Naglasio je da svaka nova mutacija, koja nastaje na polju smanjenog broja vakcinisanih osoba, donosi neizvesnost. Zamenik direktora Instituta za majku i dete prof. dr Vladislav Vukomanović rekao je da smatra da su trenutne mere blage do umerene i da očekuje da će raspust dovesti do smanjivanja zaražavanja u školskoj populaciji. “Mi ćemo to, čini mi se, prilično lako proceniti na osnovu broja prijema dece u naš hitan pedijatrijski prijem. U vreme koga se ne sećamo