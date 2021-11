Maglovito i hladno jutro, više sunca tokom dana

RTS pre 1 sat

Maglovito jutro sa slabim mrazem zameniće sunčani dan. Najviša temperatura do 15 stepeni.

Prvog dana vikenda Srbija će biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa se očekuje magla, ali i slab mraz do prepodnevnih časova. Posle jutarnje magle, očekuje se pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura od -4 do 4, a najviša od 10 do 15 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle od 6 do 9 stepeni. U nedelju i ponedeljak očekuje se pretežno oblačno vreme, a na zapadu i jugozapadu ponegde i kratkotrajna kiša. U utorak i sredu u većem delu zemlje