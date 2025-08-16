Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti

N1 Info pre 20 minuta  |  Danas Beta
Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti

Karikatursta Predrag Koraksić Koraks, kojeg često napadaju iz vlasti zbog njegovog rada, rekao je danas da se "ovde karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti". "Miloševićevo vreme sam obeležio sa tih oko 3.700 karikatura, verujem da će vreme ovih vlastodržaca biti još izdašnije.

Vidim da se drma njegova stolica. Mislim da neće dugo", rekao je Koraksić u intervjuu za Danas, list kojeg su vlasti nedavno napale zbog jedne njegove karikature. Koraksić je rekao da svaki karikaturista koji se bavi političkom karikaturom mora da ima kritički stav i da uvek posmatra i kritikuje ono što mu se tog trenutka ne sviđa ili smatra da je neka zloupotreba. "Ono što je važno za moj položaj u ovom društvu jeste da me uvek interesovalo šta se dešava u mojoj
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljudi koji su na vlasti

Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljudi koji su na vlasti

Nova pre 35 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti

Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti

N1 Info pre 20 minuta
Vruće vam je u kući? Ovi uređaji dodatno greju prostor čak i ako nisu u upotrebi

Vruće vam je u kući? Ovi uređaji dodatno greju prostor čak i ako nisu u upotrebi

Danas pre 36 minuta
Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljudi koji su na vlasti

Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat na ljudi koji su na vlasti

Nova pre 35 minuta
„Sastanak sa Putinom čista desetka“: Tramp posle Aljaske poslao poruku Zelenskom

„Sastanak sa Putinom čista desetka“: Tramp posle Aljaske poslao poruku Zelenskom

Pravda pre 0 minuta
Blek Rok u jednom danu kupio milijardu dolara ovih kriptovaluta: Da li kripto tržište očekuje preokret?

Blek Rok u jednom danu kupio milijardu dolara ovih kriptovaluta: Da li kripto tržište očekuje preokret?

Blic pre 20 minuta