Maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom slabe kiše, temperatura do 11 stepeni

RTS pre 2 sata
U većem delu Srbije očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje). Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine.

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -2 do 4 stepena, u Negotinskoj Krajini do 6 stepeni - najviša u maglovitim oblastima od 3 do 7 stepeni, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni. U Beogradu će biti maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje). Duvaće slab, promenljiv vetar. Očekuje se da će najniža temperatura biti oko 3 stepena,
