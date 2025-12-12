PROGNOZA ZA 7 DANA: Magla i tmurno vreme i narednih dana

Danas u većini predela magla ili niska oblačnost sa sumaglicom.

Po Vojvodini i u centralnim predelima Srbije je ponegde moguća vrlo sitna kiša, rosulja. Tokom dana se očekuje zadržavanje magle ili niske oblačnost sa sumaglicom, osim ponegde na zapadu i jugu Srbije i u Timočkoj Krajini gde će biti sunčano. Vetar slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 4°C do 7°C u tmurnim predelima, a u Timočkoj Krajini i na zapadu Srbije od 10°C do 12°C. Uveče suvo i magla ili niski oblaci u mnogim predelima.