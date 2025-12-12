Tepić optužila Zoranu Mihajlović za koruptivne poslove u korist vlasti: "Šteta više milijardi evra"

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je bivšu ministarku Zoranu Mihajlović za "niz koruptivnih poslova" u korist vlasti i njima bliskih firmi, rekavši da šteta državi zbog toga iznosi "više milijardi evra".

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije pročitala "optužnicu" protiv Mihajlović koja je kako je kazala, "teška 200 godina robije". "Objavljujemo je u ime građana Srbije zbog sumnje da je ova rođena Tuzlanka jedan od ključnih članova organizovane kriminalne grupe braće Aleksandra i Andreja Vučića", kazala je Tepić. SSP je 21. novembra počela akciju "Put za zatvor - pravda za Srbiju" u okviru koje svakog petka predstavlja jednu "optužnicu" protiv