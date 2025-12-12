Tepić optužila Zoranu Mihajlović za koruptivne poslove u korist vlasti: "Šteta više milijardi evra"

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Tepić optužila Zoranu Mihajlović za koruptivne poslove u korist vlasti: "Šteta više milijardi evra"

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je bivšu ministarku Zoranu Mihajlović za "niz koruptivnih poslova" u korist vlasti i njima bliskih firmi, rekavši da šteta državi zbog toga iznosi "više milijardi evra".

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije pročitala "optužnicu" protiv Mihajlović koja je kako je kazala, "teška 200 godina robije". "Objavljujemo je u ime građana Srbije zbog sumnje da je ova rođena Tuzlanka jedan od ključnih članova organizovane kriminalne grupe braće Aleksandra i Andreja Vučića", kazala je Tepić. SSP je 21. novembra počela akciju "Put za zatvor - pravda za Srbiju" u okviru koje svakog petka predstavlja jednu "optužnicu" protiv
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajović za korputivne poslove u korist vlasti

Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajović za korputivne poslove u korist vlasti

Serbian News Media pre 13 minuta
Marinika Tepić u Skupštini čitala „optužnicu“ protiv Zorane Mihajlović

Marinika Tepić u Skupštini čitala „optužnicu“ protiv Zorane Mihajlović

Danas pre 13 minuta
"Put za zatvor – pravda za Srbiju": Na 4. optužnici – Zorana Mihajlović (VIDEO)

"Put za zatvor – pravda za Srbiju": Na 4. optužnici – Zorana Mihajlović (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 43 minuta
Nataša Jovanović (SNS): Marinika Tepić želi da preuzme lidersku ulogu od Đilasa

Nataša Jovanović (SNS): Marinika Tepić želi da preuzme lidersku ulogu od Đilasa

Danas pre 33 minuta
Jovanović: Da li Marinika Tepić lažima dalje urušava Đilasa

Jovanović: Da li Marinika Tepić lažima dalje urušava Đilasa

RTS pre 48 minuta
Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajlović za koruptivne poslove u korist vlasti

Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajlović za koruptivne poslove u korist vlasti

Radio sto plus pre 1 sat
Tepić: Zorana Mihajlović oštetila državu za milijarde evra

Tepić: Zorana Mihajlović oštetila državu za milijarde evra

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSSPZorana MihajlovićMarinika Tepić

Politika, najnovije vesti »

SRCE: Vučićevo najavljivanje vojnog roka – zloupotreba države

SRCE: Vučićevo najavljivanje vojnog roka – zloupotreba države

Danas pre 3 minuta
DS u Novom Pazaru predstavila predlog zakona o obeštećenju žrtava režima Aleksandra Vučića

DS u Novom Pazaru predstavila predlog zakona o obeštećenju žrtava režima Aleksandra Vučića

Danas pre 13 minuta
Umoran je, ali nije umoran: Pogledajte Vučićevu izjavu iz 2021. i biće vam jasno da se sigurno sprema za premijera

Umoran je, ali nije umoran: Pogledajte Vučićevu izjavu iz 2021. i biće vam jasno da se sigurno sprema za premijera

Nova pre 13 minuta
Vučić o napadima na ćacilend: Niko neće da napada ništa, a onaj ko misli da napada, zna se kakve su zakonske posledice (video)…

Vučić o napadima na ćacilend: Niko neće da napada ništa, a onaj ko misli da napada, zna se kakve su zakonske posledice (video)

Blic pre 13 minuta
Samofalov: Evropski parlament šalje misiju koja će na terenu procenjivati stanje demokratije u Srbiji

Samofalov: Evropski parlament šalje misiju koja će na terenu procenjivati stanje demokratije u Srbiji

Serbian News Media pre 8 minuta