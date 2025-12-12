"Put za zatvor – pravda za Srbiju": Na 4. optužnici – Zorana Mihajlović (VIDEO)

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pročitala je danas na konferenciji za medije tekst četvrte optužnice, ovaj put – protiv Zorane Mihajlović.

Ona, od 21. novembra, svakog petka iznosi "spremne, dokazive optužnice protiv organizovane kriminalne grupe Aleksandra i Andreja Vučića i njihovih članova". – Ova optužnica protiv Zorane Mihajlović teška je 200 godina robije. Objavljujemo je u ime građana Srbije zbog sumnje da je ova rođena Tuzlanka jedan od ključnih članova organizovane kriminalne grupe braće Aleksandra i Andreja Vučića.Ministarka koja je stranim investitorima šakom i kapom poklanjala državno