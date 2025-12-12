Evo kakvo nas vreme očekuje tokom vikenda

Danas u većem delu zemlje magla i niska oblačnost ponegde sa rosuljom.

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u brdsko-planinskim predelima na krajnjem jugozapadu i jugu Srbije, kao i u Negotinskoj Krajini. Vetar slab, osim na istoku gde se očekuje umeren i jak severozapadni. Najviša temperatura u maglovitim oblastima od 3 do 7 stepeni, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni Celzijusa. Za dane vikenda (13 – 14.12.) magla i niska oblačnost će se proširiti na većinu krajeva Srbije, a pretežno sunčano vreme