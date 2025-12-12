Danas promenljivo oblačno vreme

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Upozorenja: MAGLA –
Danas promenljivo oblačno vreme

U većem delu Srbije magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje).

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 4, u Negotinskoj Krajini do 6, a najviša u maglovitim oblastima od 3 do 7, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 12. do 14. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 12. do 14. decembra)

Pressek pre 1 sat
Evo kakvo nas vreme očekuje tokom vikenda

Evo kakvo nas vreme očekuje tokom vikenda

Stav.life pre 41 minuta
Prognoza vremena za Srbiju za 12. decembar 2025: magla, rosulja i tmurno vreme

Prognoza vremena za Srbiju za 12. decembar 2025: magla, rosulja i tmurno vreme

Glas juga pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak 12. decembar: Danas maglovito i hladno

Vremenska prognoza za petak 12. decembar: Danas maglovito i hladno

Serbian News Media pre 1 sat
Danas maglovito i hladno vreme

Danas maglovito i hladno vreme

Novi magazin pre 1 sat
Evo kada stiže sneg u decembru, objavljen tačan datum. Vreme je iznenadilo čak i meteorologe, a evo šta će biti za Novu godinu…

Evo kada stiže sneg u decembru, objavljen tačan datum. Vreme je iznenadilo čak i meteorologe, a evo šta će biti za Novu godinu

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

„Moj opstanak zavisi od Dragana Bujoševića“: Smenjeni urednik noćnih vesti RTS-a najavljuje štrajk glađu

„Moj opstanak zavisi od Dragana Bujoševića“: Smenjeni urednik noćnih vesti RTS-a najavljuje štrajk glađu

Cenzolovka pre 1 minut
Paljenje automobila u Subotici: Uvod u fizičke napade na „neposlušne” tužioce i sudije?

Paljenje automobila u Subotici: Uvod u fizičke napade na „neposlušne” tužioce i sudije?

Vreme pre 1 minut
Kompanija iz Novog Sada čije su tortilje povučene sa hrvatskog tržišta uputila demanti: U pitanju bila slovna greška na…

Kompanija iz Novog Sada čije su tortilje povučene sa hrvatskog tržišta uputila demanti: U pitanju bila slovna greška na deklaraciji

Blic pre 6 minuta
(Video) Deseti Teen Talk: Prvi panel: "Na storijima svi su srećni, niko ne kači kada plače, ali to je samo slika" - Da li nas…

(Video) Deseti Teen Talk: Prvi panel: "Na storijima svi su srećni, niko ne kači kada plače, ali to je samo slika" - Da li nas algoritam razume ili nam samo daje tu iluziju

Blic pre 6 minuta
Delovi Novog Sada i Kaća u subotu bez struje

Delovi Novog Sada i Kaća u subotu bez struje

Radio 021 pre 1 minut