Danas promenljivo oblačno vreme

U većem delu Srbije magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje).

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 4, u Negotinskoj Krajini do 6, a najviša u maglovitim oblastima od 3 do 7, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.