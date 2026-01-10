Uhapšen otac maloletnika koji je ranio babu, dedu, pa sebe

Danas pre 4 sati  |  Beta
Uhapšen otac maloletnika koji je ranio babu, dedu, pa sebe

Otac maloletnika koji se sumnjiči da je vatrenim oružjem ranio svoju babu, dedu, pa potom i sebe, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo „zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica“, navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koje prenosi Nova.rs.

Uhapšenom Z.J. je određen pritvor od 48 sati, on će u zakonskom roku biti saslušan, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju. Istraga povodom ovog teškog porodičnog incidenta je u toku. Tinejdžer koji je na Zvezdari za Božić ranio babu i dedu pa pokušao samoubistvo ;zadobio je tešku povredu mozga i njegovo stanje je kritično, objavili su beogradski mediji. Baba i deda napadača trenutno se oporavljaju na Vojnomedicinskoj akademiji.
Blic pre 4 sati
