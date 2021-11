Danas umereno oblačno: Ujutru minus, popodne do 14 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno, samo na zapadu i jugozapadu i u Timočkoj Krajni sa slabom kišom ponegde, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od -2 stepena do 6 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. U Beogradu ujutro niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim uintervalima. Temperatura od 4 do 6 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 13. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, a najveće tegobe