Vremenska prognoza - 15. novembar

RTS pre 3 sata

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.11.2021. Ponedeljak Ujutro mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana u većem delu malo do umereno oblačno, samo u Timočkoj Krajini oblačno i tmurno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i Donjem Podunavlju i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša od 9 do 13 stepeni. 16.11.2021. Utorak Ujutro ponegde po kotlinama